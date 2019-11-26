Перешла красную линию: в Сенате прокомментировали испытание С-400 Анкарой

Законодательство требует от Трампа ввести санкции в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400

Фото: REUTERS

Турция перешла границы дозволенного, приступив к испытанию радиолокационных станций приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом заявил член Сената Конгресса США Кристофер Ван Холлен, комментируя объявление турецких властей о намерении начать испытания РЛС комплексов С-400.

"Через две недели после своего визита в Белый дом президент Турции Тайип Эрдоган показывает нос американскому коллеге Дональду Трампу, а также Соединенным Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее американское законодательство требует от Трампа ввести санкции в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400", — написал американский законодатель на своей странице в Twitter. Под этим сообщением он разместил ссылку на публикацию о начале Турцией испытания РЛС комплексов С-400.

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Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых "нарушениях в „зоне безопасности" в Сирии и атаках на курдов", убежден Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд – Ред.).

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

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Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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