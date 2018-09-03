Перестрелка в Калифорнии: ранены 10 человек

Сегодня, 13:01

У полиции пока нет ни подозреваемых, ни возможных мотивов случившегося

Фото: twitter.com/MikeRogersTV
Фото: twitter.com/MikeRogersTV

В результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 сентября.

"Около 22:45 вечера (8:45 по киевскому времени – ред.) нам поступило сообщение о стрельбе. На месте происшествия мы обнаружили 10 жертв, из которых трое находятся в критическом состоянии", – сообщил пресс-секретарь местной полиции Ричард Лоухед.

Происшествие случилось, когда жители комплекса собрались около здания, чтобы отметить начало нового учебного года.

По словам Лоухеда, состоянием на утро понедельника у следствия не было ни подозреваемого, ни мотива для случившегося. Оружие на месте преступления также обнаружить не удалось, лишь около трех десятков гильз.

Напомним, что в 2017 году именно в Сан-Бернардино произошла перестрелка в школе.

Кроме того, еще годом ранее именно в этом городе супруг учительницы открыл стрельбу в классе для школьников с особым развитием, после чего покончил с собой.

Еще один массовый расстрел в Сан-Бернардино произошел в 2015 году.
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Источник:

Reuters

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