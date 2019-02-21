Переводил похищенные деньги в Россию и Украину: в США арестовали жителя Флориды
Мужчина перевел преступно нажитые 8,5 миллиона долларов
В США арестовали жителя штата Флорида Игоря Бузюкова. Мужчину обвиняют в легализации преступно нажитых 8,5 млн долларов и переводе их в Россию, Турцию и Украину. Об этом сообщила окружная прокуратура штата Нью-Джерси.
Как выяснилось, преступления 51-летний Бузюков совершил в феврале-июле 2018 года. Мужчина с помощью мошенничества получил доступ к банковским счетам нескольких клиентов финансовой технологической компании, базирующейся в Сан-Хосе и снял этих счетов деньги. После этого преступник перевел 8,5 млн долларов на счета неустановленных лиц в России, Турции и Украине.
В прокуратуре отметили, что в случае признания вины мужчине грозит 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Напомним, не так давно на острове Сайпан по обвинению в попытке экспорта в Россию из США военной техники задержали россиянина.
Кроме того, ранее в штате Нью-Джерси выходец из России признался в незаконном вывозе электронных компонентов из США на сумму 65 миллионов долларов.
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