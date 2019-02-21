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Переводил похищенные деньги в Россию и Украину: в США арестовали жителя Флориды

Сегодня, 09:41

Мужчина перевел преступно нажитые 8,5 миллиона долларов

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Переводил похищенные деньги в Россию и Украину: в США арестовали жителя Флориды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg США Мужчина перевел преступно нажитые 8,5 миллиона долларов

В США арестовали жителя штата Флорида Игоря Бузюкова. Мужчину обвиняют в легализации преступно нажитых 8,5 млн долларов и переводе их в Россию, Турцию и Украину. Об этом сообщила окружная прокуратура штата Нью-Джерси.

Как выяснилось, преступления 51-летний Бузюков совершил в феврале-июле 2018 года. Мужчина с помощью мошенничества получил доступ к банковским счетам нескольких клиентов финансовой технологической компании, базирующейся в Сан-Хосе и снял этих счетов деньги. После этого преступник перевел 8,5 млн долларов на счета неустановленных лиц в России, Турции и Украине.

В прокуратуре отметили, что в случае признания вины мужчине грозит 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, не так давно на острове Сайпан по обвинению в попытке экспорта в Россию из США военной техники задержали россиянина

Кроме того, ранее в штате Нью-Джерси выходец из России признался в незаконном вывозе электронных компонентов из США на сумму 65 миллионов долларов.

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Тег Россия, США, мужчина, Украина, перевод

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Источник:

ТАСС

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