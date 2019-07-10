Первые шаги жирафенка в зоопарке США зафиксировали на видео
Чтобы выбрать имя новорожденному, в зоопарке целый месяц будет длиться голосование
В американском штате Колорадо встал на ноги новорожденный жираф.
Первые шаги он сделал под объективом видеокамер. Детеныш появился на свет только в прошлую пятницу. Все это время посетители зоопарка с интересом приглядывались к малышу.
И когда жирафенок выпрямился и начал идти, это стало неожиданностью для многих окружающих. Состояние маленького жирафа проверили: чувствует он себя хорошо, а его движения все увереннее.
Имени ему еще не придумали. Для этого в зоопарке проведут специальное голосование. И через месяц определят, какой вариант имени наберет больше всего голосов.
Ранее милый жирафенок появился на свет в Одесском биопарке.
А в Киевском зоопарке произошла радость - для антилоп завезли жениха. Самца привезли из Одесского зоопарка. Копыта этих животных похожи на гетры – с белыми и черными полосками.
Напомним, в Винницком зоопарке поселился белый верблюд. Редкое животное перевезли из Енакиево на оккупированной части Донбасса. Там он жил в небольшом вольере возле ресторана.
Кроме того, сотрудники Киевского зоопарка решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный месяц. Все это время животные зоопарка получали вкусные ягоды, а посетители наблюдали, как животные их поедают.
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