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Первый демократ вышел из предвыборной гонки в США

9 июля, 00:17

Конгрессмен от штата Калифорния Эрик вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад

Фото: Pixabay

Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл первым принял решение выйти из списка претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом он объявил на пресс-конференции.

"Сегодня наша президентская кампания завершается", — сказал конгрессмен, напомнив, что он вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад. "Я никогда не забуду людей, с которыми я встречался, и уроки, извлеченные мною во время поездок по стране", — продолжал Суолуэлл.

14 претендентов уже гарантировали себе право участвовать во вторых теледебатах, которые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган). В числе таковых названы бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писатель Марианна Уильямсон и бизнесмен Эндрю Янг. Все они участвовали в первых дебатах.

В группе риска оказалось семь демократов, включая Суолуэлла. Все семеро получили поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех соцопросов, однако пока не собрали достаточного объема пожертвований.

Национальный комитет Демократической партии США в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов. Третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Напомним, Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов. Он располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей.

Ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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Тег выборы, США, Демократы, выборы в США

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Источник:

ТАСС

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