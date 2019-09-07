Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

"Первый гигантский шаг к миру", – Трамп об обмене пленными с Россией

7 сентября, 17:52

Глава США отреагировал на обмен пленных между Украиной и Россией

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это "гигантским шагом к миру". Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", – написал глава США.

Реклама

Напомним, что на возвращение пленных украинцев домой уже отреагировали известные политики страны.

В тренде
СБУ: 227 украинцев остаются в плену на оккупированной части Донбасса
В Борисполе встретили освобожденных украинских заложников Кремля

Кроме того, мы писали о реакции европейских стран на обмен пленными между Украиной и Россией.

На сайте ОП уже появился официальный список освобожденных украинцев. Так, в Украину прибыли 24 украинских моряков и 11 политзаключенных. В Россию отправились также 35 человек, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Также ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия США Трамп обмен пленными

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли деталиПолитика

Новости партнеров

Loading...