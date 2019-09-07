"Первый гигантский шаг к миру", – Трамп об обмене пленными с Россией

Глава США отреагировал на обмен пленных между Украиной и Россией

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это "гигантским шагом к миру". Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", – написал глава США.

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Напомним, что на возвращение пленных украинцев домой уже отреагировали известные политики страны.

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Кроме того, мы писали о реакции европейских стран на обмен пленными между Украиной и Россией.

На сайте ОП уже появился официальный список освобожденных украинцев. Так, в Украину прибыли 24 украинских моряков и 11 политзаключенных. В Россию отправились также 35 человек, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Также ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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