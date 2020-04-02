Первый миллион зараженных: коронавирус поставил неприятный "рекорд"

В мире был поставлен неприятный "рекорд" – в ночь на пятницу, 3 апреля, число зараженных новым коронавирусом COVID-19 достигло одного миллиона.
Онлайн-трекеры обновили статистику, из которой следует, что "уханьской" пневмонией инфицированы более миллиона человек. А Центр Джона Гопкинса сообщает, что это произошло в 180 странах и регионах мира, более 51 тысячи человек скончались.
Лидерами по заболеваемости (не считая Китая, где заразились 82 тысячи человек и скончались чуть более 3300, однако эпидемия прекратилась) являются:
США – 226 тысяч заражения / 5300 смертей
Италия – (115 000 / 14 000)
Испания (110 000 / 10 000)
Германия (81 000 / 1000)
Франция (57 000 / 4000)
Иран (50 000 / 3200)
Великобритания (34 000 / 3000)
Швейцария (18 000 / 520)
Турция (16 000 / 280)
Бельгия (15 300 / 1000)
Кроме того, опасения вызывает ситуация в соседних с Бельгией Нидерландах где заразились 14 800 и скончались 1300 человек.
Ранее сообщалось, что 2 апреля в Италии от последствий коронавирусной болезни скончались 760 человек , что на 33 больше, чем накануне. И совокупное число жертв составило 13 915, после чего снова возросло.
Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 2 апреля и все подробности" .
При этом напомним, что в Европе уже начали тестирование вакцины от коронавируса:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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