Первый миллион зараженных: коронавирус поставил неприятный "рекорд"

Еще три месяца назад счет инфицированных COVID-19 шел на десятки и сотни

/ Фото: REUTERS/Soe Zeya

В мире был поставлен неприятный "рекорд" – в ночь на пятницу, 3 апреля, число зараженных новым коронавирусом COVID-19 достигло одного миллиона.

Онлайн-трекеры обновили статистику, из которой следует, что "уханьской" пневмонией инфицированы более миллиона человек. А Центр Джона Гопкинса сообщает, что это произошло в 180 странах и регионах мира, более 51 тысячи человек скончались.

Лидерами по заболеваемости (не считая Китая, где заразились 82 тысячи человек и скончались чуть более 3300, однако эпидемия прекратилась) являются:

США – 226 тысяч заражения / 5300 смертей

Италия – (115 000 / 14 000)

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Испания (110 000 / 10 000)

Германия (81 000 / 1000)

Франция (57 000 / 4000)

Иран (50 000 / 3200)

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Великобритания (34 000 / 3000)

Швейцария (18 000 / 520)

Турция (16 000 / 280)

Бельгия (15 300 / 1000)

Кроме того, опасения вызывает ситуация в соседних с Бельгией Нидерландах где заразились 14 800 и скончались 1300 человек.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Италии от последствий коронавирусной болезни скончались 760 человек , что на 33 больше, чем накануне. И совокупное число жертв составило 13 915, после чего снова возросло.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 2 апреля и все подробности" .

При этом напомним, что в Европе уже начали тестирование вакцины от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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