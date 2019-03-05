Первый в мире кандидат на пересадку головы женился и переехал в США

У Валерия Спиридонова уже родился ребенок

Фото из личного архива Валерия Спиридонова.

Первый в мире кандидат на пересадку головы женился и переехал в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dc8/0c2/5c7dc80c2b146.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dc8/0c2/5c7dc80c2b146.jpg 2019-03-05T06:24:00+02:00 США У Валерия Спиридонова уже родился ребенок

Первый в мире кандидат на пересадку головы россиянин Валерий Спиридонов сумел круто изменить свою жизнь даже после того, как стало известно, что он не сможет принять участие в сенсационном эксперименте.

Об уникальной операции впервые заговорили в апреле 2015 года. Спиридонов заявил, что готов стать тем добровольцем, голову которого итальянский нейрохирург Серджо Канаверо "пришьет" к чужому мертвому телу. С тех пор сроки операции постоянно переносились, а в июне 2017 года стало известно, что она откладывается на неопределенный срок, так как доктор предпочел поработать с китайским больным.

"Канаверо пропал с моего горизонта после его начала сотрудничества с Китаем, – сказал Спиридонов. – Было это два года назад. Он заверял, что все движется очень хорошо. Однако о деталях того, что именно у них с Рэн Сяопином получилось или не получилось – мне не известно. Я, как и вы, хотел бы знать больше, и думаю, что у нас есть на это право. Я поддерживал проект всеми силами с 2015 по 2017 год, и все еще считаю, что технологии подобного рода должны существовать, хотя бы в рамках расширения спектра возможностей при спасении жизней".

С начала 2018-го года Спиридонов находится в США. И не один, а вместе со своей супругой Анастасией. Пара узаконила свои отношения еще в России. В ноябре у них родился сын. Несмотря на то, что Спиридонов страдает спинальной мышечной атрофией, которая приводит к почти полному обездвиживанию пациента, ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Про жену и сына Спиридонов говорит скупо, личную жизнь он афишировать не любит.

"Жена имеет несколько высших образований, связанных с бизнесом и медициной, но самое главное – что она замечательная супруга и заботливая мама. Мне очень повезло с ней. Нас объединяют общие интересы, стремления и отношение к жизни. Наше первое знакомство было связано с профессиональной деятельностью, – подчеркнул он. – Персональные данные сына не разглашаю умышленно. Вырастет – сам о себе расскажет, если посчитает нужным. Хочу, чтобы у него была своя история, с чистого листа, без упоминаний в прессе рядом с неоднозначным папой".

В Америке Спиридонов живет в городке Бока-Ратон недалеко от Майами. В одном из университетов Флориды Валерий получает степень магистра компьютерных технологий и, следовательно, находится в стране по учебной визе.

"Она длится ровно столько, сколько необходимо для программы обучения, – пояснил Спиридонов. – В США я нахожусь уже чуть больше трех академических семестров. Мой обычный день состоит из трех частей – образовательной, проектной и, конечно, семейной. На все нужно находить время – такой период. В университете, помимо основных предметов, я состою в исследовательской группе – занимаемся применением искусственного интеллекта и компьютерного зрения для здравоохранения. Так же я продолжаю работать в нескольких направлениях удаленно, как делал это и раньше. Дни, в общем, не сильно нормированы. Главное – находить время на то, что позволяет остановиться и получить удовольствие от момента. Например – на прогулку с семьей в парк, экскурсию по усадьбе в колониальном стиле и просто на пляж", – рассказывает Спиридонов.

По словам Валерия, в США можно найти, чему поучиться. Например, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

"Во Флориде отношение к доступной среде не для галочки. Если есть лифт или подъемник – он не заперт и работает. Пандус или съезд с бордюров сделаны по строгим нормам. Общественный транспорт оснащен раскладными рампами. Всё это сделано не только для людей с ограниченными физическими возможностями, которых в любой стране около 10%, но и для родителей с детскими колясками, пожилых людей. В итоге все категории общества чувствуют равный комфорт и заботливое отношение каждый день, в том числе за пределами дома, – отметил он. – Есть, конечно, и некоторые забавные моменты, которые больше являются исключением, свойственным определенным социальным слоям. Так, например, встречаются дома с общими прачечными комнатами, которыми пользуются по очереди. Можно по разному обосновывать то, что они все еще сохранились, но по опыту своей семьи скажу, что в нашем первом жилье это было непривычно и не удобно, к счастью мы его быстро сменили. Теперь мы всегда обращаем на это внимание".

Ранее Серджио Канаверо, нейрохирург из Италии, на пресс-конференции в Глазго, Шотландия, продемонстрировал специальный хирургический нож — алмазный скальпель, который позволит осуществить первую в мире операцию по трансплантации головы.

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