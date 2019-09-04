Первый в мире космический отель появится уже через шесть лет

Фото Planeta Today

Компания The Gateway Foundation (США) разрабатывает первый в мире космический отель. Космическая станция, названная в честь немецкого ученого Вернера фон Брауна, сможет вместить более 400 человек. Об этом передает Planeta Today.

В перспективе станция может быть расширена, поэтому на ней теоретически смогут проживать тысячи космических туристов. На первых этапах проживание в орбитальном отеле будет недешевым, однако по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться.

Предполагается, что космический отель Von Braun Space Station откроется в 2025 году и сперва будет рассчитан на меньшее количество людей - за неделю станцию смогут посещать примерно 100 человек. Станция, как отмечают представители The Gateway Foundation, будет в целом напоминать комфортабельный круизный корабль.

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"Забудьте о космической станции, которую можно было увидеть, например, в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Наш проект выглядит гораздо более симпатично и безопасно", - говорят представители компании, отмечая, что в первые несколько лет космический отель будет принимать только очень состоятельных людей, однако в будущем космический туризм может стать весьма доступным.

Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, поэтому будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования – шестого рода войск в составе американского Министерства обороны.

Напомним, что указ о создании в структуре вооруженных сил США командования космическими силами Дональд Трамп издал еще в прошлом декабре.

А распоряжение создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны президент отдал Пентагону еще прошлым летом.

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