Письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры с КНДР — Госдеп

По его мнению, обе стороны сейчас "находятся в лучшем положении"

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил в воскресенье надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне. Шеф американской дипломатии рассказал об этом в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Госдепартамент.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в какой-то момент в ближайшем будущем, Помпео ответил: "Я надеюсь на это". "Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя (второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Вьетнама 27–28 февраля — ред.)", — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, обе стороны сейчас "находятся в лучшем положении", а реакция Пхеньяна на отправленное Трампом послание указывает "на вполне реальную возможность" возобновления контактов на рабочем уровне двух стран. "Мы готовы идти (дальше). Мы буквально готовы начать в любой момент, если КНДР сообщит, что [они] готовы к этим переговорам", — заключил госсекретарь.

Как сообщалось, накануне официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. При этом было отмечено, что для лидера КНДР письмо от главы Белого дома имело "интересное содержание".

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27–28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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