Питомцы зоопарка в штате Иллинойс уже отпраздновали Хэллоуин: видео

Питомцам зоопарка на обед предложили праздничные тыквы, т пришли в восторг

Жители зоопарка в штате Иллинойс уже отметили Хэллоуин. Там животных угостили тыквами. Первыми овощем полакомилась и поиграла стадо коз. Местному дикобразу по кличке Норман досталась даже тыква с традиционной вырезанной рожей. Бинтуронг Сэнди – это похожая на енота зверушка- с оранжевыми плодами лишь поиграла. А вот двое медведей-губачей – Хани и Картик – разодрали тыквы когтями и полакомились мякотью.

Но не только в США активно готовятся и уже празднуют День всех святых. Так наступает Хэллоуин и в Киеве: в столице появился гигантский череп и огромный паук. Новости "Сегодня" собрали все необычные украшения, которые появились на улицах столицы к жутко веселому празднику.

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Кстати, 26 октября (13:30) в Киеве пройдет пятый по счету парад зомби.

"Это будет самый массовый парад. Утро 26 октября будет начинаться с подготовки к Хэллоуину, когда весь город будет перевоплощаться в зомби, сказочных персонажей и разных мифических созданий (приветствуем любой образ). Мы приглашаем всех желающих посетить наш ежегодный зомби парад", – сообщают организаторы на своей странице в социальных сетях.

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