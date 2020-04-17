План Трампа: США будут выходить из коронавирусного карантина в три этапа

План президента США Дональда Трампа для Америки по отмене санитарных ограничений из-за коронавирусаи открытию экономики состоит из трех фаз, при этом конкретных дат вступления в силу снятия запретов нет. Документ оказался в распоряжении газеты The Washington Post.

Первая фаза предусматривает соблюдение социальной дистанции в парках, зонах отдыха и магазинах. Необходимо избегать собраний более десяти людей до последующего уведомления. Путешествия по-прежнему ограничиваются. Работодателям по возможности следует сохранять удаленный рабочий режим. "Школы, закрытые ранее, должны оставаться закрытыми. Посещение домов престарелых и госпиталей запрещается. Столовые, спортзалы, кинотеатры и религиозные учреждения могут работать при строгом соблюдении социальной дистанции, бары при этом остаются закрытыми. Плановые операции могут быть возобновлены".

Вторая фаза предписывает находящимся в зоне риска гражданам оставаться дома, членам их семей следует воздержаться от возвращения на работу. Не связанные с первой необходимостью поездки разрешаются, содержится рекомендация сохранять удаленный режим работы. "Могут открываться школы и лагеря. Бары могут работать при наличии свободного пространства для посетителей", — говорится в плане.

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Согласно третьей фазе, уязвимые группы населения могут возобновить общественную активность при соблюдении социальной дистанции, разрешается посещение домов престарелых и госпиталей.

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Напомним, что Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 654,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 31 628 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что американская разведка проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане.

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