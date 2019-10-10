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Плановое отключение на 5 суток: в Калифорнии 2 млн человек осталось без света

10 октября, 17:15

Власти штата отключили электроэнергию ради уменьшения риска возникновения лесных пожаров

Два миллиона человек остались без света в Калифорнии. Там проводят самое масштабное в истории штата плановое отключение электричества. Все для того, чтобы уменьшить риск возникновения лесных пожаров. Света не будет до пяти суток. Больницы будут работать на резервных генераторах, мобильные операторы заверили, что люди не останутся без связи. На профилактическое отключение пошли из-за жаркой и ветреной погоды. Из-за искры в трансформаторах или поваленных на провода деревья может случиться возгорание. Так произошло и в прошлом году. Это повлекло самый смертоносный пожар в истории Калифорнии, в котором погибло 86 человек.

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Напомним, весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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Калифорния без света лесные пожары

Источник: Сегодня

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