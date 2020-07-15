Племянница Трампа нашла у него девять клинических признаков самовлюбленности

Президент США Дональд Трамп страдает от множества комплексов. Так пише племянница американского лидера Мэри Трамп в книге "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире", – пишет ТАСС.

Реклама

Племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, отмечает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. По словам автора, условия, в которых рос и воспитывался американский лидер, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь в реальным миром.

Племянница американского лидера утверждает, что у ее дяди имеются "все девять клинических признаков самовлюбленности". "Дело в том, что патологии Дональда носят столь комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится", — пишет Мэри Трамп.

Племянница президента США указывает в своей книге, что самовлюбленность хозяина Белого дома не позволяет ему здраво смотреть на вещи и принимать решения, исходя из складывающейся ситуации или руководствуясь четкой стратегией.

Одной из основных причин того, почему у президента США сформировался такой психологический портрет, Мэри Трамп считает его отношения с отцом, которого она называет социопатом.

Реклама

Автор книги рассказывает, что ее отец — старший брат президента Фред Трамп — младший (1938-1981) часто подвергался сравнениям со своим братом со стороны отца. Сам же действующий глава американской администрации впоследствии укрепился в осознании собственного превосходства.

Мэри Трамп обращает внимание на то, что негативное влияние со стороны отца притупили способность Дональда Трампа сопереживать другим людям, в том числе — своим родственникам. В качестве примера она приводит поведение нынешнего американского лидера в ночь на 26 сентября 1981 года, когда ее отец Фред Трамп — младший находился в больнице в предсмертном состоянии. По ее словам, вместо того, чтобы поддержать своего брата, Дональд "пошел в кино, оставив его умирать в одиночестве".

Фред Трамп — младший страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа.

Мэриэнн Трамп Берри, как утверждается в книге, была чрезвычайно удивлена тем, что ее брата поддерживают религиозные американцы. "Единственный раз, когда он пошел в церковь, это когда там были камеры", — отметила она.

Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги. Суд в Покипси ранее удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд.

Реклама

Также племянница Трампа оспорила договор о неразглашении.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа — младшего. Он умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца.

Ранее она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама