"Плохо информированный" Трамп рассердил пожарных

К критике Трампа присоединились и медийные личности, в том числе певица Кэти Перри и актер Леонардо Ди Каприо

Президент США Дональд Трамп назвал главную, по его мнению, причину бушующих в Калифорнии лесных пожаров, чем прогневал американцев. Об этом пишет CNN.

Глава государства на своей странице в Twitter возложил вину за ЧП на "невероятно плохое управление" лесным хозяйством. По его словам, другой причины для "массовых, смертоносных и дорогостоящих лесных пожаров" просто нет. Президент также пригрозил урезать выплаты соответствующим службам.

Подобные обвинения возмутили пожарных. По их словам, Трамп примешивает политику к чрезвычайной ситуации. "Его комментарии безрассудны и оскорбительны для пожарных и пострадавших людей", — считает президент Международной ассоциации пожарных Гарольд Шайтбергер (Harold Schaitberger).

Глава калифорнийской ассоциации профессиональных пожарных Брайан Райс также указал, что президент плохо информирован, а его заявления несвоевременны и унизительны по отношению к пострадавшим, а также мужчинам и женщинам, которые находятся на передовой борьбы с огнем. "Лесные пожары разгораются и распространяются не только в лесных районах, но и в населенных пунктах и на открытом пространстве, а подпитывают их сухая растительность, сильные ветры, низкая влажность", — добавил он.

К критике Трампа присоединились и медийные личности, в том числе певица Кэти Перри и актер Леонардо Ди Каприо.

В настоящее время в Калифорнии бушуют несколько лесных пожаров. Самые серьезные из них в округе Бьютт и неподалеку от города Малибу. Они уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек, выгорело более 400 квадратных километров. Свои дома покинули более 250 тысяч человек.

Ранее из-за лесного пожара полностью выгорел город Парадайс, название которого переводится с английского как "Рай".

апомним, ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Также стоит добавить, что в прошлом году в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Один из них случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.