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По итогам "супервторника" Байден возглавил предвыборную гонку демократов в США

5 марта, 04:14

Елена Вус

Согласно результатам подсчета голосов, Байден получает голоса 555 делегатов

В США прошел "супервторник" – масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов. Бывший вице-президент США Джо Байден, который ранее категорически отказался от поддержки экс-директора ФБР, побеждает в 10 штатах из 14.

Об этом сообщило в среду британское издание The Guardian.

В "супервторник" Байден одерживает победу в таких крупных штатах как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Минессоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе – штате, сенатором от которого является Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

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Согласно результатам подсчета голосов, Байден получает голоса 555 делегатов, Берни Сандерс – 489, Элизабет Уоррен – 61, а Тулси Габбард – 1.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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Таким образом, Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США. Однако по результатам праймериз в Мэне, – штате, в котором подсчет голосов велся в последнюю очередь, – Байден опережает Сандерса всего на 1%.

При этом подсчет числа делегатов еще далек от завершения, и окончательные данные поступят только через несколько дней: только тогда станет ясна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

Ранее стало известно, что бизнесмен Майк Блумберг вышел из президентской гонки.

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