По катастрофы в Эфиопии Boeing хочет обезопасить эксплуатацию 737 Max

Расследование хочет установить, что произошло, и предотвратить новые катастрофы в будущем

Boeing 737 MAX 9. Фото: AFP

По катастрофы в Эфиопии Boeing хочет обезопасить эксплуатацию 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/93b/b45/5c893bb459cc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/93b/b45/5c893bb459cc8.jpg 2019-03-19T03:47:23+02:00 США Расследование хочет установить, что произошло, и предотвратить новые катастрофы в будущем

Американская корпорация Boeing предпринимает меры для обеспечения полной безопасности эксплуатации самолетов серии 737 Max, один из которых разбился в Эфиопии. Об этом заявил генеральный директор Boeing Деннис Меленберг.

"Мы едины с нашими заказчиками, международными регуляторами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, установить факты того, что произошло, и предотвратить новые трагедии в будущем. На основе фактов о произошедшем с рейсом 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о произошедшем с рейсом 302 Ethiopian Airlines мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность самолетов серии 737 Max", — сообщил Меленберг.

"Мы также осознаем и сожалеем о сложностях, которые приостановка эксплуатации всего флота создала заказчикам и пассажирам", — добавил гендиректор корпорации. Он подтвердил, что группа специалистов Boeing находится на месте катастрофы в Эфиопии и помогает в расследовании обстоятельств и причин катастрофы.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Читайте также Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " По катастрофы в Эфиопии Boeing хочет обезопасить эксплуатацию 737 Max". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.