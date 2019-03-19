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По катастрофы в Эфиопии Boeing хочет обезопасить эксплуатацию 737 Max

Сегодня, 03:47

Расследование хочет установить, что произошло, и предотвратить новые катастрофы в будущем

Boeing 737 MAX 9
Boeing 737 MAX 9. Фото: AFP
По катастрофы в Эфиопии Boeing хочет обезопасить эксплуатацию 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/93b/b45/5c893bb459cc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/93b/b45/5c893bb459cc8.jpg США Расследование хочет установить, что произошло, и предотвратить новые катастрофы в будущем

Американская корпорация Boeing предпринимает меры для обеспечения полной безопасности эксплуатации самолетов серии 737 Max, один из которых разбился в Эфиопии. Об этом заявил генеральный директор Boeing Деннис Меленберг.

"Мы едины с нашими заказчиками, международными регуляторами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, установить факты того, что произошло, и предотвратить новые трагедии в будущем. На основе фактов о произошедшем с рейсом 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о произошедшем с рейсом 302 Ethiopian Airlines мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность самолетов серии 737 Max", — сообщил Меленберг.

"Мы также осознаем и сожалеем о сложностях, которые приостановка эксплуатации всего флота создала заказчикам и пассажирам", — добавил гендиректор корпорации. Он подтвердил, что группа специалистов Boeing находится на месте катастрофы в Эфиопии и помогает в расследовании обстоятельств и причин катастрофы.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, Boeing, крушение Боинга

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Источник:

ТАСС

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