По совету Трампа постпред США в ЕС выступил в Конгрессе

Во время непродолжительной встречи в Белом доме Трамп сказал ему "пойти и рассказать правду»

Фото: REUTERS/Erin Scott

Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему говорить правду на слушаниях.

По словам Сондланда, во время непродолжительной встречи в Белом доме Трамп сказал ему "пойти и рассказать правду".

"Я видел президента Трампа в ходе приема президента Финляндии (Саули – Ред.) Ниинистё. Я подошел к нему (Трампу – Ред.) в коридоре Белого дома и сказал, что меня попросили прийти и дать свидетельские показания", – заявил Сондланд, согласно стенограмме его показаний в Конгрессе США.

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"Там было много людей. Он сказал: "Хорошо, иди и расскажи правду". Это и вся наша беседа", – добавил он.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma – Ред.) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", – говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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