Почему Трамп сменил прописку: подробности

Смена прописки не освободит Трампа от ответственности за операции, затрагивающие налоговые отчисления на территории штата Нью-Йорк

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп был вынужден сменить место жительства, чтобы избежать необходимости раскрывать свои налоговые декларации. Слова Куомо приводит телекомпания CNN.

"Я предполагаю, что личные юристы сказали ему, что в случае, если он перестанет быть жителем Нью-Йорка, это поможет ему избежать необходимости раскрытия данных о налогах окружному прокурору Нью-Йорка, — указал губернатор штата. — Мне это видится юридической тактикой, по времени все также совпадает". При этом Куомо подчеркнул, что смена прописки не освободит Трампа от ответственности за операции, затрагивающие налоговые отчисления на территории штата Нью-Йорк.

Окружной прокурор Сайрус Вэнс добивается доступа к данным о налоговых отчислениях Трампа, ссылаясь на роль, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Адвокаты Трампа утверждают, что требования Вэнса противоречат американской конституции, ссылаясь на то, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства.

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Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида). Ранее газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич сообщила о том, что Трамп поменял постоянное место жительства в связи с налоговыми вопросами. Согласно этим документам, Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб "Трамп тауэр" на Пятой авеню Нью-Йорка.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвав Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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