Почти триста пожарников в Нью-Йорке заразилось коронавирусом

Заражение коронавирусом выявлено у 282 нью-йоркских пожарных и сотрудников других дежурных служб. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя городского управления пожарной охраны Джима Лонга.
В общей сложности 2 900 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка находятся сейчас на больничном с различными диагнозами.
Управление пожарной охраны Нью-Йорка — крупнейшее в США: в нем насчитывается 11 тыс. пожарных, 4 тыс. работников технических служб и 1,8 тыс. гражданских специалистов.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 940 сотрудников городского департамента полиции: у 834 полицейских и 106 гражданских служащих департамента. Пять полицейских скончались.
Напомним, что новый коронавирус был впервые зафиксирован в конце 2019 года в Центральном Китае, эпидемия распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.
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