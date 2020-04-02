Почти триста пожарников в Нью-Йорке заразилось коронавирусом

Заражение коронавирусом выявлено у 282 нью-йоркских пожарных и сотрудников других дежурных служб. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя городского управления пожарной охраны Джима Лонга.

В общей сложности 2 900 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка находятся сейчас на больничном с различными диагнозами.

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Управление пожарной охраны Нью-Йорка — крупнейшее в США: в нем насчитывается 11 тыс. пожарных, 4 тыс. работников технических служб и 1,8 тыс. гражданских специалистов.

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Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 940 сотрудников городского департамента полиции: у 834 полицейских и 106 гражданских служащих департамента. Пять полицейских скончались.

Напомним, что новый коронавирус был впервые зафиксирован в конце 2019 года в Центральном Китае, эпидемия распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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