Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Мировые новости
  2. США

Почти триста пожарников в Нью-Йорке заразилось коронавирусом

2 апреля, 00:17

Елена Кузьмич

Управление пожарной охраны Нью-Йорка — крупнейшее в США

Заражение коронавирусом выявлено у 282 нью-йоркских пожарных и сотрудников других дежурных служб. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя городского управления пожарной охраны Джима Лонга.

В общей сложности 2 900 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка находятся сейчас на больничном с различными диагнозами.

Реклама

Управление пожарной охраны Нью-Йорка — крупнейшее в США: в нем насчитывается 11 тыс. пожарных, 4 тыс. работников технических служб и 1,8 тыс. гражданских специалистов.

В тренде
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 940 сотрудников городского департамента полиции: у 834 полицейских и 106 гражданских служащих департамента. Пять полицейских скончались.

Напомним, что новый коронавирус был впервые зафиксирован в конце 2019 года в Центральном Китае, эпидемия распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США смерть Нью-Йорк пожарные коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...