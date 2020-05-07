Почти у всех выздоровевших после заражения коронавирусом вырабатываются антитела: от чего это зависит

Примерно у 60 человек из 113 в организме присутствуют значительные объемы антител к коронавирусу

Ученые в США считают, что почти у всех людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, вырабатываются антитела к нему. Об этом сообщила газета The New York Times.

Группа исследователей под руководством вирусолога Флориана Краммера из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai заявила к выводу, что "почти у каждого, у кого было заболевание, независимо от возраста, пола или тяжести болезни, в итоге вырабатываются антитела к вирусу". Специалисты проверили 624 человека, которые ранее заразились коронавирусом, на наличие антител к нему. Первоначально тесты показали, что значительные объемы антител есть лишь у 511 из участников исследования. У 113 их было слишком мало или не было совсем.

Повторное исследование, проведенное более чем через неделю показало, что примерно у 60 человек из 113 в организме уже присутствуют значительные объемы антител к коронавирусу. Это свидетельствует о том, что результаты тестов на наличие антител могут зависеть от того, в какие сроки их проводят.

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Дальше ученые должны выяснить, в какой степени наличие антител к коронавирусу защищает от вызываемого им заболевания. Они намерены уточнить, как долго может сохраняться такая защита.

Напомним, что по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,24 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 74,8 тыс. инфицированных скончались. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом американском штате. Там выявлены более 327 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 26,1 тыс. летальных исходов.

Ранее сообщалось, что заразился личный помощник американского президента Дональда Трампа.

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