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Почти все штаты США подготовили планы по возобновлению работы экономики

19 мая, 03:27

Елена Вус

В большинстве штатов снижаются темпы заболеваемости

Власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики.

"48 из 50 штатов США опубликовали планы по возобновлению работы", – заявил в понедельник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс.

Белый дом планирует начать запускать приостановленную из-за коронавирусной эпидемии экономику США, поскольку в большинстве штатов снижаются темпы заболеваемости. Согласно последним данным Университета Хопкисна, в США подтверждено 1 486 742 случая заражения COVID-19, умерли 89 564 человека.

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Ранее стало известно, что Конгресс США проголосовал за выделение почти 484 млрд долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями, что было позже одобрено президентом Дональдом Трампом.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долларов, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере 350 млрд долларов. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

Напомним, хозяин Белого дома неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика США коронавирус Майк Пенс COVID-19

Источник: Сегодня

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