Почти все штаты США подготовили планы по возобновлению работы экономики

Власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики.

"48 из 50 штатов США опубликовали планы по возобновлению работы", – заявил в понедельник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс.

Белый дом планирует начать запускать приостановленную из-за коронавирусной эпидемии экономику США, поскольку в большинстве штатов снижаются темпы заболеваемости. Согласно последним данным Университета Хопкисна, в США подтверждено 1 486 742 случая заражения COVID-19, умерли 89 564 человека.

Ранее стало известно, что Конгресс США проголосовал за выделение почти 484 млрд долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями, что было позже одобрено президентом Дональдом Трампом.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долларов, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере 350 млрд долларов. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

Напомним, хозяин Белого дома неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США.

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