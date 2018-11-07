"Почтовый террорист" в США отказался от возможности выйти под залог

Сегодня, 03:44

Сайоку предъявили обвинения по пяти пунктам

фото AFP
фото AFP

Главный подозреваемый в деле рассылке бомб по почте накануне выборов в Конгресс США Сезар Сайок отказался воспользоваться возможностью быть освобожденным под залог в период судебных слушаний.

Об этом говорится в сообщении американского информагентства Reuters.

"Житель Флориды, обвиняемый в рассылке бомб ведущим демократам и прочим критикам президента США Дональда Трампа, согласился на содержание под стражей без возможности освобождения под залог", – отмечается в сообщении.

Прокуратура перед слушанием настаивала, что Сайок является слишком опасным для освобождения под залог. Одновременно федеральный защитник отметила, что Сайок не подал официальной заявки на освобождение под залог.

Первое появление Сезара Сайока в федеральном суде Нью-Йорка состоялась во вторник. Он еще на прошлой неделе был доставлен туда из штата Флорида, где ему были предъявлены обвинения по пяти статьям.

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Перед тем как разослать бомбы, бывший водитель Сезар Сайок проживал в белом трейлере, украшенном политическими изображениями правого толка и лозунгами в поддержку Трампа. Он адресовал опасные почтовые отправления критикам нынешнего президента.

Суд во вторник назначил предварительное слушание по сути дела на 12 ноября.

Напомним, ранее ряд американских политиков, общественных деятелей и телеканалов либерального толка получили посылки со взрывоопасными предметами. Среди них оказались миллиардер Джордж Соросэкс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама, сенатор-демократ Кори Букер, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер и другим.

Сайоку предъявили обвинения по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ, за что ему грозит до 58 лет в тюрьме
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