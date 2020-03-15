Под санкции США попали еще две российские компании: подробности

США добавили в санкционный список в общей сложности 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ

Под санкции Соединенных Штатов попали еще две российские компании "Техномар" и "Авилон". Об этом сообщает Федеральный регистр США. Как следует из опубликованного документа, Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США внесло изменения в Правила экспортного контроля (EAR), добавив в санкционный список в общей сложности 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ, передает DW.

Все внесенные в список компании рассматриваются как "действующие в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". Как уточняется в документе, российские фирмы оказались под санкциями из-за того, что они "в обход лицензионных требований" закупали американские товары для компании Technopole, в свою очередь оказавшейся под санкциями США в 2016 году.

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Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против подконтрольной "Роснефти" швейцарской торговой компании TNK Trading International (TTI). Такое решение было принято в связи с тем, что TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

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Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробнее об этом смотрите в сюжете:

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