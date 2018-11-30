Подарок тирану за 50 млн долларов: компания Трампа предлагала Путину пентхаус

Во время президентских выборов Trump Organization могла отдать президенту РФ роскошную квартиру в небоскребе Trump Tower

Российский президент Владимир Путин мог бесплатно получить фешенебельные апартаменты в одном из элитных московских небоскребов, принадлежащем компании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах США, издание BuzzFeed пишет, что эту возможность с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым во время президентской кампании Трампа в 2016 году обсуждал его экс-адвокат Майкл Коэн.

Якобы он заявил о готовности The Trump Organization подарить Путину самую дорогу квартиру в Trump Tower – пентхаус стоимостью 50 млн долларов.

Кроме того, по словам бизнес-партнера Коэна Феликса Сатера, таким образом они хотели побудить российских олигархов к участию в строительном проекте.

"В России олигархи будут выкручиваться, чтобы жить в том же доме, что и Владимир Путин. Моя идея заключалась в том, чтобы подарить Путину пентхаус стоимостью 50 млн долларов и установить цену в более 250 млн долларов для других объектов", – сказал Сатер.

Как отмечают журналисты, неизвестно было ли Трампу известно о подобном предложении.

У Коэна, его адвоката, представителей Трампа, как и сам Песков комментировать данную информацию не стали.

Напомним, ранее Майкл Коэн признал свою вину в даче ложных показаний во время его выступлений на слушаниях в комитетах Конгресса.

Мы также писали, что Трамп обвинил спецпрокурора по расследованию российского вмешаться в американские выборы Роберта Мюллера в нанесении масштабного вреда американскому правосудию.

В то же время, президент США уверял, что не намерен предпринимать какие-либо действия, чтобы закрыть расследование.