Поддержка Турции в Сирии: в США сделали четкое заявление

Силы Турции и оппозиции вполне способны самостоятельно удержать свои позиции, заявили в Вашингтоне

Соединенные Штаты и НАТО не намерены направлять сухопутные войска в сирийскую провинцию Идлиб для поддержки Турции. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время телефонного брифинга.

"Забудьте о силах на земле. Силы на земле – это мера на самый крайний случай", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Силы Турции и оппозиции вполне способны самостоятельно удержать свои позиции, – добавил американский дипломат. – Вопрос заключается в том, как складывается ситуация в воздухе, и мы этот вопрос изучаем".

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Джеффри также отметил, что США изучают различные способы оказать поддержку Турции.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с классической линией администрации (президента США Дональда) Трампа мы смотрим, что могут сделать наши союзники по НАТО, - продолжил он. – Их 27, и они гораздо ближе к месту событий. Так что, вполне разумно ожидать каких-то действий от них в то время, как мы решаем, как помочь с нашей стороны".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у Альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Сайт "Сегодня" разбирался, к чему может привести новое противостояния Турции и России в Сирии.

Видео: Reuters

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