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Подозреваемый во взломе знаменитостей в Twitter заявил, что невиновен

5 августа, 02:55

Елена Вус Елена Вус

17-летний Кларк уведомил суд через адвоката

Несовершеннолетний житель Флориды Айвэн Кларк, которому власти США инкриминируют скоординированный взлом аккаунтов в Twitter 15 июля, не признает вину. 17-летний Кларк через адвоката уведомил суд, что он невиновен. Как ожидается, в среду по видеосвязи состоятся слушания, на которых рассмотрят возможность освобождения Кларка под залог до начала процесса.

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Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда в округе Хилсборо (штат Флорида), передает ТАСС.

Ранее американские правоохранители выдвинули обвинения первому подозреваемому во широкомасштабном взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter в середине июля. Сейчас он арестован и ему предъявлено 30 пунктов обвинения, включая мошенничество. Несмотря на то, что ему еще 17 лет, его будут судить как совершеннолетнего.

Кроме того, следователи раскрыли личности двух сообщников Кларка – это 22-летний американец Нима Фазели из Флориды и 19-летний Мейсон Джон Шеппард из Великобритании.

В целом кибербанда получила доступ к 130 аккаунтам в соцсети. Их жертвами стали основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст, основатель Amazon Джеф Безос, экс-президент Барак Обама и другие.

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