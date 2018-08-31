Подозрительных американцев стали лишать гражданства

Граждан подозревают в том, что они получили свидетельства о рождении обманным путем и на самом деле не являются американскими гражданами

Власти США начали лишать подозрительных граждан паспортов. Речь идет об американцах, которые не могут доказать, что родились на территории Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.

В большинстве случаев проверяют и забирают документы у тех, кто родился на границе с Мексикой. Их подозревают в том, что они получили свидетельства о рождении обманным путем и на самом деле не являются американскими гражданами.

Как пишет газета, в некоторых случаях подозреваемых отправляют в тюрьмы, где содержатся нелегалы, и затем депортируют. Другие не могут вернуться в США из Мексики: на границе их паспорта забирают.

Тех, кого лишили документов, просят подтвердить законность своего пребывания и работы в стране. От них требуют доказательства того, что они ходили в детский сад и школу, сертификаты о крещении, старые договоры об аренде жилья. Однако даже после предоставления необходимых бумаг подозреваемые не получают гарантии того, что им вернут паспорта.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем их направляют в суд.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.

В июне редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью "Добро пожаловать в Америку".

Напомним, Молдова будет предоставлять гражданство иностранцам за 350 тысяч евро. Всего предполагается выдать таким образом молдавские паспорта пяти тысячам иностранцев и членам их семей.

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