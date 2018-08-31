Подозрительных американцев стали лишать гражданства

Сегодня, 04:24

Граждан подозревают в том, что они получили свидетельства о рождении обманным путем и на самом деле не являются американскими гражданами

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти США начали лишать подозрительных граждан паспортов. Речь идет об американцах, которые не могут доказать, что родились на территории Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.

В большинстве случаев проверяют и забирают документы у тех, кто родился на границе с Мексикой. Их подозревают в том, что они получили свидетельства о рождении обманным путем и на самом деле не являются американскими гражданами.

Как пишет газета, в некоторых случаях подозреваемых отправляют в тюрьмы, где содержатся нелегалы, и затем депортируют. Другие не могут вернуться в США из Мексики: на границе их паспорта забирают.

Тех, кого лишили документов, просят подтвердить законность своего пребывания и работы в стране. От них требуют доказательства того, что они ходили в детский сад и школу, сертификаты о крещении, старые договоры об аренде жилья. Однако даже после предоставления необходимых бумаг подозреваемые не получают гарантии того, что им вернут паспорта.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем их направляют в суд.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.

В июне редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью "Добро пожаловать в Америку".

Напомним, Молдова будет предоставлять гражданство иностранцам за 350 тысяч евро. Всего предполагается выдать таким образом молдавские паспорта пяти тысячам иностранцев и членам их семей.

Также мы писали, что родители Мелании Трамп получили гражданство США. Ранее родители первой леди получили статус постоянных резидентов.

Также мы писали, что в ЕС готовят новые правила получения гражданства. В последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны.
США, нелегалы, гражданство
Источник:

Lenta.ru

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