Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов

Сегодня, 17:37

16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время

Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов США 16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время

Пять лет длительных тренировок – именно столько понадобилось юному американцу Даниэлю Роуз-Левину, чтобы за считанные секунды собрать кубик Рубика ногами и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Чтобы собрать кубик Рубика этому парню достаточно 16,96 секунды. Он – спидкубер-чемпион. Работает сосредоточенно, хотя и улыбается.

Сейчас у него не соревнование, а лишь демонстрация умения в Национальном музее математики в Нью-Йорке. Рекордсменом Даниэль Роуз-Левин стал в прошлом году.

"Я начал собирать кубик Рубика, когда мне было 11. То есть, пять лет назад. У меня неплохо получалось. Начал участвовать в соревнованиях. Понял, что могу еще лучше. Тогда начал много тренироваться и наконец установил рекорд", – говорит парень.

Даниэль каждый день тренируется по несколько часов. Утверждает, что это необходимо.

Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика организует Всемирная ассоциация кубика. Категории разные – есть сбор кубика ногами, а есть и одной рукой.

Даниэль напоминает, что чемпионаты Европы, Азии и мира по спидкубингу проходят ежегодно. А кубик Рубика уже более четырех десятилетий остается мировым лидером по количеству продаж.

Напомним, в прошлом году грузинский студент Вахтанг Марчелашвили установил рекорд по сбору кубика Рубика, собрав шесть головоломок меньше, чем за две минуты, находясь под водой.

Кроме того, мы писали, что студент Массачусетского технологического института Бен Кац создал робота, который установил новый рекорд по спидкубингу – он собрал кубик Рубика всего за 0,38 секунды.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег рекорд, хобби, кубик рубика, книга рекордов гиннеса

Вы сейчас просматриваете новость " Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портрет Криштиану Роналду собрали из кубиков Рубика

28 ноября 2018, 15:55

Китайцы создали необычный портрет португальского футболиста

Третьеклассник из Черновцов собирает кубик Рубика за считанные секунды

24 ноября 2018, 20:43

Мальчик мечтает освоить электронный кубик

Почти 200 британцев сняли трусы и вошли в Книгу рекордов

Вчера, 05:03

Раскрепощенные жители Соединенного Королевства прокатились на американских горках в чем мать родила

На ВДНГ установили мировой рекорд

5 февраля, 10:03

Автоматизированный почтомат на 1182 ячейки признан самым большим в мире

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

21 февраля, 12:18

Рекордсменом также стал коллега Джекмана – актер Патрик Стюарт

Братьев Кличко внесли в книгу рекордов Гиннесса

2 октября 2018, 03:35

Они вошли в историю как братья-чемпионы с наибольшим количеством боев

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Идеальный вес женщины (таблица)

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику