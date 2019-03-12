Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов

16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время

Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов 2019-03-12T17:37:00+02:00 США 16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время

Пять лет длительных тренировок – именно столько понадобилось юному американцу Даниэлю Роуз-Левину, чтобы за считанные секунды собрать кубик Рубика ногами и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Чтобы собрать кубик Рубика этому парню достаточно 16,96 секунды. Он – спидкубер-чемпион. Работает сосредоточенно, хотя и улыбается.

Сейчас у него не соревнование, а лишь демонстрация умения в Национальном музее математики в Нью-Йорке. Рекордсменом Даниэль Роуз-Левин стал в прошлом году.

"Я начал собирать кубик Рубика, когда мне было 11. То есть, пять лет назад. У меня неплохо получалось. Начал участвовать в соревнованиях. Понял, что могу еще лучше. Тогда начал много тренироваться и наконец установил рекорд", – говорит парень.

Даниэль каждый день тренируется по несколько часов. Утверждает, что это необходимо.

Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика организует Всемирная ассоциация кубика. Категории разные – есть сбор кубика ногами, а есть и одной рукой.

Даниэль напоминает, что чемпионаты Европы, Азии и мира по спидкубингу проходят ежегодно. А кубик Рубика уже более четырех десятилетий остается мировым лидером по количеству продаж.

Напомним, в прошлом году грузинский студент Вахтанг Марчелашвили установил рекорд по сбору кубика Рубика, собрав шесть головоломок меньше, чем за две минуты, находясь под водой.

Кроме того, мы писали, что студент Массачусетского технологического института Бен Кац создал робота, который установил новый рекорд по спидкубингу – он собрал кубик Рубика всего за 0,38 секунды.

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