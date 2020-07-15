Вопрос безопасности: США вводят новые санкции против российских газовых проектов

Помпео напомнил, что «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» не являются экономическими проектами

США включат российские проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в список проектов, на которые распространяется действие "санкционного" закона CAATSA, что ранее встревожило Германию, которая активно поддерживает строительство газопроводов.

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Об этом, как сообщает Fox23, на пресс-конференции 15 июля заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него „Северный поток – 2" и вторую ветку „Турецкого потока — 2". Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", — сказал глава Госдепа.

Таким образом, Вашингтон послал "недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том", добавил Помпео, пригрозив последствиями всем компаниям, которые не прекратят сотрудничество с упомянутыми проектами.

Майк Помпео напомнил о том, что "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" являются не коммерческими проектами, а "главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей".

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Он также подчеркнул, что две российские "трубы" подрывают трансатлантическую безопасность и безопасность Украины, перекрывая транзит газа "через эту критически важную демократическую страну".

"США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности", — резюмировал госсекретарь.

Напомним, что закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA) был принят в США в 2017 году. Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, замораживание активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Палата представителей США приняла законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства "Северного потока – 2".

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