Погода вновь помешала запустить тяжелую ракету Ariane 5 с двумя спутниками

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В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским спутниками связи перенесен на среду, сообщила французская компания-разработчик Arianespace.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в минувшую субботу утром по киевскому времени. Однако из-за возникшего сбоя в системе электроснабжения на пусковом комплексе на космодроме "Куру" во Французской Гвиане в Южной Америке он был отменен за 20 минут до старта ракеты.

После устранения возникших проблем пуск планировалось осуществить во вторник. Но ему помешали непогода в районе космодрома.

На данный момент запуск планируется провести в период в ночь на среду по Киеву.

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Ракета Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) должна была вывести на геостационарную орбиту египетский военный спутник связи TIBA-1 и очередной спутник широкополосной мобильной связи Global Xpress 5 (GX-5) британский компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

Запуск должен стать восьмым по счету компании-оператора Arianespace в текущем году, которые осуществляются с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.

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Напомним, компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту60 "широкополосных" зондов Starlink для обеспечения глобального интернета в будущем, чем даже немногонапугала жителей США и Японии. Однако у благих намерений миллиардера нашлись критики: одним "захват космоса" мешает наблюдением за звездами, а другие видят в этом открытую монополию и помеху работе другим спутникам.

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Так, директор французской космической компании Arianespace Стефан Исраэл раскритиковал предприятие SpaceX за то, что оно пытается "захватить" низкую околоземную орбиту, заполонив ее "мусором".

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