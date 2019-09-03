Погодная разведка опубликовала видео "Глаза Дориан"

В ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США

Ураган "Дориан" на Багамах. Фото: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало видео с борта самолета погодной разведки, которая находится внутри глаза урагана "Дориан".

Напомним, что глаз урагана – это участок прояснения, которое находится в центре тропического циклона. Его типичный размер имеет диаметр от 20 до 30 километров, в отдельных случаях – до 60 километров. В этом пространстве воздух имеет высокую температуру и меньшую влажность по сравнению с окружающей средой ветра и дождевых облаков.

Так, стена ветра и ливни служит изолятором для очень сухого и более теплого воздуха, который опускается в центр циклона из верхних слоев. По периферии в глазу урагана часть этого воздуха смешивается с воздухом из облаков и благодаря испарению капель охлаждается, тем самым образуя вдоль внутренней стороны облаков мощный каскад холодного воздуха. В это же время в облаках воздух стремительно поднимается.

Вблизи оси вращения уменьшается горизонтальная линейная скорость ветра, и для наблюдателя кажется, что при попадании в центр циклона, создается впечатление приостановки урагана, по контрасту с окружающим пространством.

Урагану "Дориан" присвоили высшую – пятую – категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

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