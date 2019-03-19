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Погодный "армагеддон" в США унес жизни трех человек в Небраске

Сегодня, 05:40

Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине

Фото: AFP
Погодный "армагеддон" в США унес жизни трех человек в Небраске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/063/f69/5c9063f69806f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/063/f69/5c9063f69806f.jpg США Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине

Три человека погибли в результате последствий крупнейшего наводнения в американском штате Небраска. Об этом сообщило Associated Press

Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине, которую неожиданно унесло потоком воды в глубокий кювет. Другой мужчина погиб при обрушении моста во время попытки оказать помощь владельцам подтопленных машин. 80-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем доме в пригороде Колумбуса, что в штате Небраска.

Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.

Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

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Тег наводнение

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Источник:

ТАСС

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