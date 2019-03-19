Погодный "армагеддон" в США унес жизни трех человек в Небраске
Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине
Три человека погибли в результате последствий крупнейшего наводнения в американском штате Небраска. Об этом сообщило Associated Press
Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине, которую неожиданно унесло потоком воды в глубокий кювет. Другой мужчина погиб при обрушении моста во время попытки оказать помощь владельцам подтопленных машин. 80-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем доме в пригороде Колумбуса, что в штате Небраска.
Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.
Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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