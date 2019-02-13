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Погоня, копы и эпичная музыка: парень снял видео о мести воровке

Сегодня, 07:12

Девушка думала, что сможет скрыться безнаказанной, но не учла, сколько камер у того, кого она ограбила

Погоня, копы и эпичная музыка: парень снял видео о мести воровке США Девушка думала, что сможет скрыться безнаказанной, но не учла, сколько камер у того, кого она ограбила

 

В США, где курьеры часто просто оставляют посылки Amazon у крыльца, нередки случаи их похищения. Многим ценные товары вернуть так и не удается, но только не Томасу Пенафьелю из Флориды. Мужчина как будто заранее знал, что подобное может с ним случиться, поэтому подготовился как мог.

Когда вор — молодая на вид девушка — подошла к его дому, у Томаса сработал датчик движения, установленный около двери. Жена мужчины услышала его сигнал и разбудила заснувшего на диване супруга. И да, это тоже было заснято на камеру.

Тому понадобилась всего пара минут, чтобы посмотреть записи камеры, установленной около входной двери, опознать вора и тут же поехать за ней в погоню на машине с голым верхом и босоногим. В автомобиле тоже была установлена камера, и уже через один квартал Томас нагнал укравшую у него посылку девушку.

Сам мужчина не стал предпринимать решительных действий, а лишь продолжал следовать за девушкой и ее спутником на расстоянии. Одновременно с этим он позвонил в полицию и оставался с ними на связи, пока те не подъехали к указанному Томасом месту и не задержали воров.

Благодаря подготовленности Томаса доказательств у них было предостаточно. 

Видео, снятое парнем, набрало больше 100 тысяч просмотров на YouTube. Люди радовались тому, что ворам отомстили, но еще больше удивлялись тому, насколько эпично парень заснял свою месть.

Ранее мы показывали, как женщину моментально настигла карма за кражу чужих посылок. Воровка взяла посылки, но успела пройти всего пару шагов.

Напомним, в Германии похитили два грузовика с шоколадом.

Тем временем во Франции украли бриллиантовое колье за полмиллиона евро на глазах у продавца.

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Тег кража, воровство, воровка, видеонаблюдение

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Medialeaks

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