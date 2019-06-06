Похитила собственных детей: в США выносят приговор россиянке Осиповой

Осипова может выступить с последним словом

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Заседание суда, на котором должен быть оглашен приговор 38-летней россиянке Богдане Осиповой, ранее признанной присяжными виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США в Россию, началось в четверг в окружном суде в Уичито (штат Канзас).

В ходе заседания ожидаются дебаты между стороной защиты и обвинения. Осипова может выступить с последним словом. В аппарате суда не исключили возможности того, что заседание затянется до вечера и может быть возобновлено в пятницу утром.

Американские власти обвиняют Осипову, имеющую гражданство РФ и США, в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию старшую дочь без согласования с супругом-американцем, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

Суд присяжных Уичито 6 марта признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанного с похищением людей". Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как два пункта по статье "Вымогательство" могут увеличить срок заключения еще на 40 лет.

Ранее мы писали, что днем 15 февраля и в ночь на 16 февраля, украинские пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконной вывезти за границу. ​​Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки.

Напомним, с 29 августа 2018 года в Украине вступили в силу новые правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей. Согласно новым правилам, родитель, который вывозит ребенка, должен оповестить о поездке другого родителя заказным письмом. В письме должна быть указана цель поездки, место и продолжительность.

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