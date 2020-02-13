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Пока еще слишком рано предсказывать конць эпидемии коронавируса- ВОЗ

13 февраля, 03:53

Президент США Дональд Трамп предположил, что эпидемия может закончиться уже весной, когда потеплеет

/ Фото: REUTERS/Kham

Глава программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что делать предположения относительно того, когда эпидемия коронавирусаможет закончиться, пока слишком рано.

"Сейчас пока еще слишком рано, чтобы предсказывать начало середины или конца эпидемии", – сказал Райан на пресс-конференции в Женеве.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что эпидемия может закончиться уже весной, когда потеплеет.

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"Многие считают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло", – сказал американский лидер.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1,3 тыс. случаев.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более 10 млрд долларов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эпидемия ВОЗ коронавирус окончание Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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