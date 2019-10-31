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Пока не прекратит оккупацию Крыма: в Палате представителей США одобрили резолюцию против участия России в G7

31 октября, 02:20

Теперь данную инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава

/ Фото: Pixabay

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Теперь данную инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.

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Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". В документе в очередной раз подвергаются критике российские власти за ситуацию вокруг Украины. "Палата представителей осуждает агрессивные действия России в Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Восточной Украины; осуждает нападки Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах Америки и других странах Группы семи", — утверждается в документе.

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Конгрессмены комитета "призвали всех лидеров стран Группы семи противостоять возвращению России в неформальное объединение до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не положит конец своим нападкам на демократии во всем мире".

Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Россия Крым резолюция оккупация Украина саммит G7

Источник: ТАСС

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