Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа будут опубликованы

Записи разговоров, проведенных со свидетелями в рамках расследования, будут обнародованы

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Председатель американского спецкомитета по разведке Адам Шифф сообщил в письме коллегам из Палаты представителей, что стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа будут опубликованы. Об этом проинформировало агентство Reuters.

По словам Шиффа, записи разговоров, проведенных со свидетелями в рамках расследования, будут обнародованы и смогут подвергаться редактуре "в какой-то момент в будущем". Ранее некоторые республиканцы заявляли, что у них не было доступа к записям.

Глава спецкомитета добавил, что в ближайшие дни объявит о новых планах, касающихся опроса свидетелей. Кроме того, он отметил, что игнорирование Пентагоном и Белым домом требования предоставить документы, запрошенные по делу об импичменте, будет расцениваться как препятствие следствию со стороны Трампа.

Реклама

5 октября агентство Reuters сообщило, что демократы в Палате представителей Конгресса попросили администрацию Белого дома предоставить документы в рамках расследования дела об импичменте американского лидера. Белый дом 8 октября уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента. 7 октября аналогичная повестка была направлена министру обороны США Марку Эсперу, однако Пентагон также не выполнил требование.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама