Покупка С-400 создает серьезную проблему в отношениях Турции и США – Болтон

Анкара неоднократно заявляла, что вопрос покупки российских систем С-400 уже решен

Фото: AFP

Покупка С-400 создает серьезную проблему в отношениях Турции и США – Болтон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-03-18T04:50:00+02:00 США Анкара неоднократно заявляла, что вопрос покупки российских систем С-400 уже решен

Вашингтон по-прежнему рассматривает Турцию как союзника, однако считает серьезной проблемой в двусторонних отношениях сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, является ли Турция другом или врагом для Вашингтона, Болтон ответил: "Они по-прежнему являются союзником по НАТО. Мы пытаемся взаимодействовать с ними, но у них очень плохие отношения с нашими близкими друзьями в Израиле. Нам нужно урегулировать эту проблему".

"Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема, – продолжил помощник Дональда Трампа. – У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии".

"Думаю, президент Трамп хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией, но нам нужно, чтобы они оказали нам содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона", - подчеркнул Болтон.

Ранее представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом". Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или (истребителями) F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

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