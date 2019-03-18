Покупка С-400 создает серьезную проблему в отношениях Турции и США – Болтон
Анкара неоднократно заявляла, что вопрос покупки российских систем С-400 уже решен
Вашингтон по-прежнему рассматривает Турцию как союзника, однако считает серьезной проблемой в двусторонних отношениях сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.
На вопрос о том, является ли Турция другом или врагом для Вашингтона, Болтон ответил: "Они по-прежнему являются союзником по НАТО. Мы пытаемся взаимодействовать с ними, но у них очень плохие отношения с нашими близкими друзьями в Израиле. Нам нужно урегулировать эту проблему".
"Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема, – продолжил помощник Дональда Трампа. – У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии".
"Думаю, президент Трамп хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией, но нам нужно, чтобы они оказали нам содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона", - подчеркнул Болтон.
Ранее представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом". Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или (истребителями) F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
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