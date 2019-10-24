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Полежал на капоте и вылетел с работы: в США очередной скандал из-за прямого эфира

24 октября, 17:29

Вызывающе поведение и неаккуратность корреспондента возмутили организаторов автошоу

Поплатился за креатив рабочим местом. Журналист одного из калифорнийских телеканалов потерял работу из-за прямого включение с автошоу.

Во время эфира Эйнджел Карденас запрыгнул на винтажную машину. Полежал, перешел к другому авто, неосторожно открыл дверь и задел соседнего автомобиль. Но это его не остановило. После короткого интервью с представителем автосалона Карденас запрыгнул на капот новенького внедорожника. И тут его настоятельно попросили закончить репортаж. После инцидента канал удалил скандальный ролик с сайта и извинился за поведение корреспондента.

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Напомним это не первый скандал, повлекший за собой увольнение после специфических проявлений креативности. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как американского полицейского отстранили от работы за съемку с обнаженными девушками. Офицер Уильям Бикер из Майами в своей рабочей униформе сыграл роль строгого копа, который якобы арестовал и сопровождает моделей Плейбоя в участок. По сюжету видео коп отпускает красавиц в исподнем, когда они признают, что вели себя плохо.

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Источник: Сегодня

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