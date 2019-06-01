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Полицейские обнаружили пистолет и винтовку в здании американского муниципалитета, где произошла стрельба

1 июня, 04:27

Оружие было приобретено легально. Полиция уже установила личность стрелявшего

Фото: Pixabay
Полицейские обнаружили пистолет и винтовку в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), где в пятницу 11 человек были застрелены и шестеро получили ранения. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции.
По предварительным данным, оружие было приобретено легально. Полиция уже установила личность стрелявшего.
Согласно последним данным, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.


Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

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Тег США, жертвы, стрельба, пистолет, винтовка, раненные , Вирджиния

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Источник:

ТАСС

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