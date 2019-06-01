Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Полицейские рассказали подробности гибели стрелка из Вирджиния-Бич

1 июня, 06:19

Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен

Фото: Pixabay

Полицейские во время перестрелки ранили стрелка, который устроил пальбу в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния – ред), впоследствии он умер. Об этом сообщил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера в эфире CNN.

"Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен, — сказал он. — Полицейские сделали то, что обязаны были сделать, — оказали ему первую помощь и эвакуировали из здания. Впоследствии он умер от ран".

Сервера отметил, что имя стрелявшего известно, однако его не называют, поскольку не были уведомлены его родственники. Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

Напомним, что в результате стрельбы в помещении муниципального центра по предварительным данным погибло 12 человек и 6 человек госпитализированы. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный был найден в машине, припаркованной у здания.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.


Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, жертвы, полиция, стрельба, стрелок , Вирджиния

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейские рассказали подробности гибели стрелка из Вирджиния-Бич". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посольство проверяет информацию об украинцах среди жертв стрельбы в США

Сегодня, 05:48

Сейчас имена погибших и пострадавших не обнародуются

В США возросло количество жертв стрельбы в Вирджинии

Сегодня, 05:24

Один человек скончался по пути в больницу

Полицейские обнаружили пистолет и винтовку в здании американского муниципалитета, где произошла стрельба

Сегодня, 04:27

Оружие было приобретено легально. Полиция уже установила личность стрелявшего

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Сегодня, 03:55

Погибли 11 человек, шесть госпитализированы

В США назвали предварительные причины стрельбы в Вирждинии

Сегодня, 03:32

Но строить предположения пока рано, полицейские имеют слишком мало данных

В стрельбе в США шесть человек получили ранения

Сегодня, 02:49

Стрелок вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь

Псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

В ВСУ назвали причины авиакатастрофы в Ривненской области

Обильное питье: печальные последствия

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь