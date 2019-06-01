Полицейские рассказали подробности гибели стрелка из Вирджиния-Бич

Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен

Фото: Pixabay

Полицейские во время перестрелки ранили стрелка, который устроил пальбу в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния – ред), впоследствии он умер. Об этом сообщил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера в эфире CNN.

"Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен, — сказал он. — Полицейские сделали то, что обязаны были сделать, — оказали ему первую помощь и эвакуировали из здания. Впоследствии он умер от ран".

Сервера отметил, что имя стрелявшего известно, однако его не называют, поскольку не были уведомлены его родственники. Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

Напомним, что в результате стрельбы в помещении муниципального центра по предварительным данным погибло 12 человек и 6 человек госпитализированы. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный был найден в машине, припаркованной у здания.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейские рассказали подробности гибели стрелка из Вирджиния-Бич". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"