Политическое убежище для Насти Рыбки: посольство США в Минске сделало заявление

Сегодня, 15:18

Обращения за предоставлением политического убежища защищены законом об охране личной жизни, заявили дипломаты

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Американское посольство в Беларуси не комментирует запросы о предоставлении политического убежища в США в соответствии с законом об охране личной жизни, заявили в дипмиссии.

"Обращения за предоставлением политического убежища защищены законом об охране личной жизни и находятся в ведении службы гражданства и иммиграции департамента внутренней безопасности США", – сообщили диппредставительстве в связи с вопросом о судьбе задержанной в Таиланде гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

Ранее росСМИ со ссылкой на американских дипломатов сообщили, что Настя Рыбка, будучи за пределами Соединенных Штатов, может просить только о статусе беженца.

Как сообщалось, полиция Таиланда провела 25 февраля провела рейд в одном из отелей курорта Паттайя, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а десятерых его организаторов задержали. Среди них оказались Александр Лесли (Кириллов) и Рыбка, которые недавно стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

27 февраля Рыбка заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока" и не выпускают под залог.

После этого Рыбка обратилась в своем инстаграме с призывом к американской прессе.

"Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", – говорится в ее видеообращении.

В СМИ также появилась информация, что Рыбка запросила политическое убежище в США.

Позднее в отдельных СМИ появились сообщения со ссылкой на "информированные телеграмм-каналы", что девушка "уже переправлена в посольство США в Таиланде, где ей будет предоставлено убежище".
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