"Полное и абсолютное оправдание": Трамп прокомментировал расследование Мюллера

Президент США назвал расследование "постыдным"

Фото: Getty Images

"Полное и абсолютное оправдание": Трамп прокомментировал расследование Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg 2019-03-25T02:46:00+02:00 США Президент США назвал расследование "постыдным"

Президент США Дональд Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

Об этом он заявил журналистам, передает Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что Мюллер по результатам 22-месячного расследования не обнаружил сговора с Россией или препятствования правосудию.

"Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание", – написал Трамп в Twitter.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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