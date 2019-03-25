"Полное и абсолютное оправдание": Трамп прокомментировал расследование Мюллера
Президент США назвал расследование "постыдным"
Президент США Дональд Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.
Об этом он заявил журналистам, передает Bloomberg.
Трамп подчеркнул, что Мюллер по результатам 22-месячного расследования не обнаружил сговора с Россией или препятствования правосудию.
"Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание", – написал Трамп в Twitter.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.
Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.
После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.
Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Полное и абсолютное оправдание": Трамп прокомментировал расследование Мюллера". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений
Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада спецпрокурора
Адвокаты Трампа хотят увидеть доклад Мюллера до публикации
Пока никаких гарантий на этот счет они не получали
В Сенате ожидают, что Минюст США передаст в Конгресс все документы по докладу Мюллера
Конгресс должен давать свою оценку докладу
В США Мюллер через несколько дней завершит выполнение обязанностей спецпрокурора
Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года