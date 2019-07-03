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Польша и США заинтересованы в сильной и безопасной Украине – Волкер

3 июля, 00:40

Соединенные Штаты Америки и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине

Фото: Getty Images

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и ее развития.

Об этом он написал в Twitter.

"Польша и США заинтересованы в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регион и в трансатлантическое сообщество. Мы с министром (иностранных дел Польши Яцеком – ред) Чапутовичем обсудили, как усилить усилия по поддержке реформ и созданию открытой, динамичной Украины", – заметил Волкер.

Напомним, что правительство Канады в течение шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн долларов США – ред) на проведение демократических реформ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Канада объявляет о выделении 25 млн канадских долларов в течение ближайших шести лет на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", — сказал Трюдо. По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


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Тег Польша, США, Украина, реформы в Украине, реформы, Волкер

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