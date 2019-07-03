Польша и США заинтересованы в сильной и безопасной Украине – Волкер
Соединенные Штаты Америки и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и ее развития.
Об этом он написал в Twitter.
"Польша и США заинтересованы в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регион и в трансатлантическое сообщество. Мы с министром (иностранных дел Польши Яцеком – ред) Чапутовичем обсудили, как усилить усилия по поддержке реформ и созданию открытой, динамичной Украины", – заметил Волкер.
Напомним, что правительство Канады в течение шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн долларов США – ред) на проведение демократических реформ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Канада объявляет о выделении 25 млн канадских долларов в течение ближайших шести лет на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", — сказал Трюдо. По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.
Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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