Польша купит в США более 30 F-35
Во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом, как ожидается, пролетят F-35
Польша купит у Соединенных Штатов Америки более 30 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.
По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом, как ожидается, пролетят эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".
Также США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.
Напомним, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.
Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.
Также в Японии возобновят полеты F-35A после недавнего крушения истребителя.
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