Полторы тысячи молний за пять минут: новый природный рекорд попал на видео
Жители Калифорнии стали свидетелями необычного явления
В американском штате Калифорния зафиксировали новый метеорологический рекорд. Местные жители опубликовали с социальных сетях видео необычного зрелища. В это время года молнии в Калифорнии считаются необычным явлением, которое наблюдается редко.
За пять минут жители Калифорнии наблюдали полторы тысячи молний. Люди спецально вышли из своих домов специально, чтобы заснять молнии. Говорят, что это было похоже на то, как если бы в небе кто-то нарисовал спецэффекты.
Впрочем, работники местного аэропорта не почувствовали восторга от происходящего. Из-за "дождя из молний" пришлось изменить расписание авиарейсов аэропорта Лос-Анджелеса. Кроме того, часть штата осталась без электричества.
Совсем недавно, в январе-2019, американский самолет уже совершил аварийную посадку после удара молнии. На борту воздушного судна находилось более 150 человек.
Молнии бушуют не только на американском континенте. Тогда же в Польше молния попала в самолет. Авиалайнер вернулся на землю через 10 минут после начала полета. Посадка, к счастью, была осуществлена в штатном режиме.
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