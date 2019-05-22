Полуголые кадеты ВМС США покорили обелиск в жиру

Вылазить на вымазанный жиром монумент для выпускников военной академии стало уже многолетней традицией

Первокурсники академии Военно-морских сил США завершили учебный год традиционным покорением обелиска, сдав символический тест на выносливость и проявив командный дух.

Полуобнаженные юноши и девушки пытались вскарабкаться на верхушку вымазанного жиром монумента. После множества головокружительных падений гранит все же покорился: справились за 1 час 5 минут.

Подобные соревнования в академии стали уже традицией – их устраивают уже 57 лет подряд.

Напомним, ранее в этом году американские военные попали в дорожную аварию в Польше: микроавтобус с семью американскими военнослужащими съехал с дороги в кювет и перевернулся. После случившегося шестерых военных госпитализировали, причем двоих – в тяжелом состоянии.

Мы также писали, что американская военная база может появиться и в Греции. В частности, министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил во время встречи в Пентагоне своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис помимо имеющейся базы США в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит.

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