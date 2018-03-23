Пользователи сети выяснили, почему коты так любят чемоданы

Сегодня, 02:27

Некоторые владельцы кошек отмечали, что коты не хотели, чтобы хозяева уезжали

Фото: Twitter.com/catcontent
Фото: Twitter.com/catcontent

Пользователи сети не раз отмечали, что коты очень любят сидеть в чемоданах.

Специальную тему об этом развили юзеры на платформе Reddit.

Все владельцы кошек отлично знают, что их питомцы любят залезать в коробки. Чемоданы им нравятся ни чуть не меньше. Пользователи соцсетей регулярно делятся моментами, когда коты и кошки залезают к ним в чемоданы. Иногда, конечно, их садят туда сами хозяева. 

19 марта стал вирусным пост с кошкой в чемодане от блога catcontent – он собрал 26 тысяч ретвитов и 64 тысячи лайков. Но кошки залезали в чемоданы, похоже, со времён их изобретения.

Многие уверены: кошки понимают, что они собираются уехать, и всеми силами стараются этого не допустить. Ну или хотя бы поехать куда-нибудь с хозяевами вместе. Одни любители котиков считают это таким проявлением озорства или упрямства, другие – особой формой любви.

Другие пользователи предполагали, что разгадка в том, что чемодан – это та же коробка, только удобнее и мягче.

Напомним, в Днепре выбрали самого большого кота Украины. Кот по кличке Кекс выиграл украинскую битву гигантов.

Также сайт "Сегодня сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка
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