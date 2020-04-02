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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp: какие страны зацепило

2 апреля, 01:37

Елена Кузьмич

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штатах Ньюй-Йорк и Калифорния), а также в Мексике, Аргентине, Бразилии и Колумбии.

Проблемы в роботе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 56%), еще примерно 36% жалуются на то, что не могут просматривать истории, а около 6% не могут сделать публикации. В работе Facebook больше всего неполадок наблюдается в загрузке изображений (73%) и просмотре новостной ленты (16%). Большинство жалоб на работу WhatsApp касается отправления и получения сообщений (68%) и соединения (31%).

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Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.

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Напомним, что Apple и Facebook борются с коронавирусом раздачей бесплатных масок. Дефицитные маски и перчатки для защиты от коронавируса переданы медицинским работникам.

Также в корпорации Facebook, которая ранее временно закрыла три лондонских офиса из-за коронавируса, все сотрудники, вынужденные работать удаленно из-за эпидемии, получат надбавку в размере тысячи долларов.

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Facebook Instagram сбой

Источник: ТАСС

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